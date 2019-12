Tellijale

Viljandi omavalitsused on mittetulundusühingu Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmed ning see ühing korraldab prügiveohankeid. Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ütles, et Jäätmehoolduskeskusel on oskusteave ning parem orienteeruda sageli muutuvas jäätmehoolduse seadustikus. Pealegi on tema sõnul ühishanke puhul suurem tõenäosus, et vallad saavad parema hinna, sest ettevõttel on siis teenindada suurem piirkond.