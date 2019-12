Tellijale

«Tervitused teile Sardiiniast. Suur au vastu võtta järjekordne Eesti parima jalgpalluri tiitel,» alustas Ragnar Klavan videotervitust. Tema sõnul käis eelmine aasta üles-alla: esimene pool läks vigastuste nahka, teine pool läks juba veidi paremaks. «Ja selle tõttu ei ole ka koondisele saanud abiks olla nii palju, kui oleksin tahtnud,» nentis ta. «Ma olen tänulik perele ja tänulik kõigile inimestele, kes annavad endast maksimumi, et Eesti jalgpalli paremaks muuta. Ma saan aru, et see ei ole kerge töö, aga ilma teieta see ei oleks võimalik. Nii et ärge andke alla ja ükskord me võidame niikuinii.»