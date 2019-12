Mida teha, et kodu oleks pühade ajal ohutu koht

"Vägivalla ohver ei ole kunagi vägivallatsemises süüdi. Seetõttu on oluline, et me ei annaks sildistavaid hinnanguid, vaid aitaksime leida abi, olgu selleks siis julgustamine, vajalike kontaktide vahendamine või info edastamine. Väga vajalik on, et perevägivalla käes kannatanu teaks, kust abi otsida, ja ka julgeks seda teha," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Perevägivallast või vägivalla kahtlusest tuleb teada anda politsei lühinumbril 112 või ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Ohvriabisse saab pöörduda anonüümselt ja igale pöördujale tagatakse konfidentsiaalsus," ütles Kiik.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on perevägivald probleem, mille märkamine, vähendamine ja ennetamine on väga tähtis. "Kodu ei ole pühade ajal kõigile ohutu koht. Kahjuks suureneb tavapärasega võrreldes jõulude ajal perevägivallaga seotud juhtumite arv kahekordselt," märkis Solman. "Politsei- ja piirivalveamet teeb omalt poolt kindlasti kõik, et pühad mööduksid kõigil rahulikult ning turvaliselt. Nendest kodudest, kus esineb perevägivalda, politsei võimaluse korral eemaldab vägivallatseja. Seega on oluline, et inimesed teaksid, kust abi küsida ja saada," ütles Solman.