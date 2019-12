Tellijale

Valla haridus- ja kultuurinõuniku Maive Feldmanni sõnul tuleneb ühendamisplaan Viljandi valla hariduse arengukava tegevuste kavast ning ümberkorraldamine rahalist kokkuhoidu kaasa ei too. Arengukavast selgub, et ümberkorralduse mõõdikuna jälgitakse, et ühes haridusasutuses õpiks minimaalselt 50 last ning säiliks ühtlane, toimiv ja optimaalse juhtimisulatusega haridusvõrk.