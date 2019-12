Tellijale

Viljandi Vabal Waldorfkoolil on soov sügisest valdused ümber korraldada. Praegu vanalinna kahes eraldi hoones tegutsevad lasteaiarühmad tahetakse koondada vast soetatud majja aadressil Maramaa puiestee 6, kus kahe rühma asemel saaks end sisse seada kolm.

Lisaruumi vajadus

«Soovijaid on nii palju, et meil on vaja lisarühma,» sõnas kooli majandusjuhataja Marika Raimo.