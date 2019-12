Tellijale

Saage teiegi tuttavaks. Ta on hiina-inglise perest pärit Zanco Tiny T1 ehk lihtsalt Tillu (tiny tähendab inglise keeles tilluke, tillu). Tootja kinnitusel maailma kõige väiksem mobiiltelefon, mis koos akuga kaalub 13 grammi. Ta on 4,7 sentimeetrit pikk või õigemini lühike, laiust jagub 2,1 ja paksust 1,2 sentimeetrit. Tootjafirma on Zini Mobiles, mille veebilehelt on lugeda, et ettevõte loodi 2007. aastal ning peakorter asub Suurbritannias ja tehas Hiinas.