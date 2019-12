Uus omanik on skandaalse krossiraja künkad kopaga tasaseks tõmmanud ning ümberkaudsetele põldudele vilja külvanud. Vald tahab, et rada oleks kadunud, kuid omanik kurdab, et põllud muutuvad viljatuks, kui ta kruusa neile laiali lükkab.

FOTO: Marko Saarm