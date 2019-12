Oi, meile ikka need tantsu- ja laulusaated meeldivad! Riik on väike ja viimase «Su nägu kõlab tuttavalt» hooajaga sai selgeks, et viisi pidavate kuulsustega on ring peale saanud. Rahvas nõudis aga lisa ja raha vajas üleskorjamist. Sestap peksid produtsendid veenid üles ja riskisid sama pulli läbi teha avalikkusele veel mitte teada-tuntud tulevikulootuste toel.