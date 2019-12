Rahvakultuuri keskus kuulutas 2020. aasta rahvajutu aastaks

Nagu võib lugeda rahvakultuuri keskuse kodulehelt, elame kultuuriliselt küllasel ajal. Ühtaegu üleilmastumise ajal, kui igaüks võib hõlpsasti leida teda huvitavaid teemasid kirjanduses, muusikas, kunstis ja mujal. Teisalt jääb meie ühisosa aastast aastasse vähemaks. Mis on need lood, filmid, raamatud ja laulud, mis meid seovad, mida kõik eestlased üle ilma teavad, milles eri põlvkonnad ühise jututeema leiavad, ühtehoidmist tajuvad, üksteist poolelt sõnalt mõistavad? Meie esmaseks ühisosaks võiks olla eesti rahvajutud. Igaüks on võimeline jutustama Punamütsikese lugu, aga paljud jäävad jänni, kui palutakse vesta mõni omamaine muinasjutt.