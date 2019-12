Jooksjad ja kepikõndijad saavad Viljandi järve jooksul ühise protokolli

Korraldaja seletusel on aastate jooksul korraldatud kepikõndi põhimõttel, et tegemist ei ole võistlusega ning parematele auhindu ei jagata. Samas innustas kepikõnni protokoll paljusid startijaid ikkagi võistlema ning nii mõnigi startija läbis distantsi joostes ehkki juhendi järgi oli see keelatud. „Nüüd pole meie poolt mingit takistust,” selgitas Jürisson. Küll aga soovitas ta jooksma mineku korral kepid staadionile jätta, sest need takistavad ja võivad teistele jooksjatele ohtlikuks saada.

Suurjooks ümber Viljandi järve on Eesti pikima traditsiooniga järjepidevalt peetav rahvaspordivõistlus. 1. mail kell 12 startivast jooksust võtab osa ligi 4000 inimest. Raja valik on vaba, ainsaks nõudeks on, et jooksja peab distantsil läbi Orika ja Kösti silla. Jooksu pikkus on ligi 12 kilomeetrit.