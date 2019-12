Viljandi aasta foto konkurss kutsub tabama linna olemust

Kuuendat korda asetleidva Viljandi aasta foto konkursi tänavune teema on "Viljandi DNA". Korraldajad kutsuvad sel aastal piltnikke tabama kogukonna inimeste ja keskkonna eripärasid.

Korraldajad on pressiteate vahendusel sedastanud, et osalema oodatakse noori ja täiskasvanud, professionaalseid ja hobifotograafe ning konkursi eesmärk on uurida fotograafia kaudu huvitavat ja igavat, kaunist ja inetut, muutuvat ja muutumatut meie ümber.