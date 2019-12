Pildid. Kihutav veoauto riivas teist veoautot ja lahkus peatumata

Sündmuskohal käinud fotograafi Kenno Soo sõnul soovis veoauto Volvo juht teha Raua tänavalt vasakpööret ja oli väidetavasti juba ka suunatule sisse lülitanud, kuid tagant tuli teine, seni tuvastamata veoauto ja hakkas temast vasakult poolt mööduma. Too veoauto riivas Volvo järelhaagist ning põgenes avariipaigast.

Teadaolevalt oli liikumist jätkanud veoauto kiirus suur. Kohapeal on näha, et suur masin on sõitnud lahkudes üle Raua tänava äärse haljasala.