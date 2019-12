Kool korraldab lasteaia ehitamiseks laata

Tellijale

Viljandi Vaba Waldorfkoolil ja lasteaial on soov sügisest valdused ümber korraldada. Praegu Viljandi vanalinna erinevates hoonetes olevad lasteaiarühmad tahetakse kokku koondada vastsoetatud majja, mis asub aadressil Maramaa puiestee 6. Praeguse kahe rühma asemel saaks uues majas end sisse seada kolm rühma lasteaialapsi seega oleks Viljandi Waldorfkoolil tuleval aastal võimalik rohkem lapsi vastu võtta. „Soovijaid on nii palju, et meil on vaja lisarühma,” sõnas Viljandi Vaba Waldorfkooli majandusjuhataja Marika Raimo.