Viljandi koolid tõid kübervõistluselt mitu esikolmikukohta

"Küberpähkli" võistlust korraldati viiendat korda. Võistluse veebilehelt saab lugeda, et "Küberpähkel" on TelTechi küberkriminalistika ja -julgeoleku keskuse uuring ja testimine põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilastele.

Viljandi kutseõppekeskuse IT-juht Ott Kukk sedastas, et tänavune võistlus oli hästi üles ehitatud ja õpilastele jõukohane. "Meie meeskond otsustas, et vihjeid ei kasutata, ja see jättis väärtuslikke punkte alles, mis tagas päeva lõpuks edu."