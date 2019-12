Vaata pilte. Rüki galeriis pakutakse täna disaini ja kunsti

Sotsiaalmeedias jagab Rüki galerii, et jõuluturg leiab aset esimest korda ning kohale on kutsutud disainerid ja brändid erinevatest valdkondadest. "Suures osas olema üles leidnud kohalikud tegijad, aga on ka põnevaid kaugemalt tulijaid. Igal juhul on tegemist kvaliteetsete ja ausate Eesti disaintoodetega ning sekka jagub ka kunsti, antiiki, uusi raamatuid ja veel kunsti," tutvustab galerii jõuluturgu.