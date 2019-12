Kätte anti tänavused Anu Raua stipendiumid

Juhendaja Kirsti Tuum ütles, et Maarja Palu senine õppe- ja loometöö on silmapaistvalt heal tasemel. "Maarja on avara meelega õppija, tema erialased tööd on väga huvitavad, korralikud ja põhjalikult ette valmistatud. Temaga on ka suurepärane töötubasid teha. Viimane ühine koostöö oli Viljandi folgil, kus ta õpetas kudruste, oma kodusaarel Kihnus levinud ehtetüübi valmistamist, olles eelnevalt Kihnus nende tegemist süvenenult uurinud ja katsetanud."