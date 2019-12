Tellijale

Viljandi on viies Eesti linn, mis presidendi aastapäeva vastuvõttu võõrustab. Kogu õhtu rullub Eesti rahva ja külaliste ees lahti 24. veebruaril. Kuigi kuupäev on aastapäeval algusest peale paigas olnud, siis presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe sõnul on praegu korralduses veel lahtisi otsi. Muu hulgas on muutunud vastuvõtu asukoht. Esialgu plaaniti üritus korraldada korraga Ugalas ja pärimusmuusika aidas, kuid aidast on praeguseks loobutud. Aasmäe sõnul oleks kahes kohas korraldamine olnud logistiliselt liiga keerukas. «Ühes majas on kõigil mugavam ja toredam,» nentis ta.