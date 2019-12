Elukutseid ja ameteid omavahel võrrelda või mingisse paremusjärjestusse panna on ebaõiglane ja mõttetu, aga neid ameteid on tegelikult vähe, ilma milleta me lihtsalt ära sureksime. Nendegi puhul saab pahatahtlikult väitlema asuda. Põllumeeste töö toidab ja katab ning ilma nendeta oleks moodne ühiskond kiiresti põlvili, aga pahatahtlik inimene saaks vaielda, et küll nälg peenraid kaevama ajaks, ja nii peaaegu iga asjaga. Mis elu see oleks, iseasi, aga elada saaks.