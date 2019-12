Selle aasta alguses sai endine viljandlane teada, et Viljandi haigla õde on infosüsteemist tema andmeid vaadanud ja neid jaganud. See õde töötab haiglas seniajani.

Selle aasta alguses sai endine viljandlane teada, et Viljandi haigla õde on möödunud aastal vaadanud haigla infosüsteemist tema terviseandmeid ning jaganud neid Facebooki sõnumites oma sõbrannaga. Ligi kümme kuud pärast juhtunu ilmsikstulekut on too õde endiselt Viljandi haiglas palgal. Ta on läbinud mitu andmekaitsekoolitust ja koolitab nüüd selles vallas oma kolleege.