Linna kõige kallimaid kortereid on veel saada

Oru tänav 21 korterite müüki vahendav kinnisvaramaakler Anna Volmer Raud rääkis, et kahe korteri vastu on huvi tuntud, kuid tehinguni ei ole veel jõutud. "Huvilised on peamiselt väljastpoolt Viljandit, näiteks siin sündinud inimesed, kes nüüd sooviksid siia naasta,” rääkis Volmer Raud.

Korterite hinda kommenteerides sõnas ta, et need on võrreldavad Tallinna korterite omaga ning tingitud sellest, et Oru tänav 21 objekt on nišitoode. "Majas on üksnes kuus-seitse korterit, see on ehitatud kalda peale ning kasutatud on kvaliteetsed materjale," loetles Volmer Raud põhjusi, mis on hinna üles kruttinud. Tema sõnul on korterite hind kohalikele šokeerivalt mõjunud.

Elanikud saavad uude majja sisse kolida alates jaanuarikuu lõpust. FOTO: Marko Saarm

Jaanuari lõpus valmiva maja korteritest on praeguseks saadaval kaks: neljatoaline 388 000 ja kolmetoaline 377 000 euro eest.

Oru tänavale kerkiva maja teisel korrusel paiknevas kolmetoalises korteris on ruumi 95 ruutmeetrit ning ruutmeetri hind on seega üle 3900 euro. Teisel korrusel asuv korter on neljatoaline, seal on 106 ruutmeetrit ning ruutmeetri hind on üle 3600 euro. Kokku on majas kolm eluruumidega korrust ja üks maa-alune korrus autode parkimiseks.