Premium-liiga fotovõistluse võitis Tuleviku vabatahtlik

Viljandi Tulevik kirjutab oma sotsiaalmeedia seinal, et pilt pärineb suviselt Tuleviku ja Kuressaare kohtumiselt, mis lõppes 3:0 Tuleviku kasuks. "Võidupildil on keskkaitses mütanud Gerdo Juhkam stoilise iseenesestmõistetavusega ja näoilme järgi otsustades suuremat pingutamata kolme meetri kõrgusele õhku kerkinud, et väljakul toimuvat paremini näha. Harukordne kaader," kirjeldab jalgpalliklubi pilti.