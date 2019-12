Kultuuriakadeemia segakoor annab koos muusikakooli puhkpilliorkestriga kontserdi

Vabariiklikel ülevaatustel kõrgelt hinnatud Viljandi muusikakooli puhkpilliorkester toob kontserdil kuulajateni mitmeid suurepäraseid teoseid saabuvas jõulumeeleolus. Dirigent Bert Langeler on Viljandi linnas juba aastaid tegutsev tunnustatud loovisiksus-interpreet, kellele muuhulgas on omistatud 2017. aastal aasta puhkpilliõpetaja tiitel ning viimasel üldlaulupeol oli Bert puhkpilliorkestrite liigijuht.

Lisaks traditsioonilisemale pühade repertuaarile kõlab kontserdil kollektiividelt ühis-ettekandena kontserdile nime andnud Tauno Aintsi teos „Hosianna“, mis on helilooja poolt just sellele esituskoosseisule seatud teos. Tauno Aints on Eesti helilooja, kelle teoseid on esitatud nii „Vanemuise“ kui „Estonia“ lavadel, üldlaulupidudel ning paljudes kontserdisaalides Eesti muusikaeliidi poolt.

Kontserdil osalev kultuuriakadeemia segakoor on läbi aastate osalenud mitmetel Viljandi linna ja maakonna olulistel kultuurisündmustel ning pakkunud kuulajatele muusikaelamusi erinevate kavadega kontsertidel. Koori liikmeteks on lisaks tudengitele ka sõbrad Viljandi linnast ja maakonnast, mis teeb koorist avatud võimalustega Viljandimaa harrastuskollektiivi. Novembri lõpus sai koorile osaks suurepärane tunnustus, saavutades X Viimsi JazzPopFesti konkursil II koha kooride A-kategoorias. Koori dirigendiks on Viljandi muusikaõpetaja ja koorijuht Pille Kährik, kes on kooriga koos töötanud juba enam kui kümmekond aastat ning on seekordse kontserdi idee autor ja projektijuht-korraldaja. Seekordsel kontserdil astuvad koori ette ka noored koorijuhid koolimuusika erialalt – Mariah-Theresa Turbel ja Rutt Poolakese.