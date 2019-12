Tellijale

Hoonet ehitava osaühingu Haart Ehitus tegevjuht Riho Metsla märkis, et objekt on mõnevõrra väljakutsuv. Esmalt tuli lammutada spordihoone ja vana koolimaja vahele jääv kunagine suur juurdeehitis. Õpilased mahutati selleks õppeaastaks vanemasse korpusesse. Omavahel seotud kolme hoone vahelt üht tükki välja võttes tuli jälgida, et tugisüsteemid viga ei saaks. Palju oli ka käsitsitööd, aga vana betoonkeha lammutati suurte masinatega.