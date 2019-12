Ugalas algasid koguperelavastuse proovid

11-aastane Flavia de Luce leiab oma koduaiast hingevaakuva mehe. Kes see mees on? Ja miks ta just Flavia kurgipeenras oma otsa leidis? Mõrva peamiseks kahtlusaluseks saab maja peremees kolonel de Luce, kuid Flavia ei usu oma isa süüd ja asub juhtumit ise lahendama. Siit saab alguse ohtlik ning üllatusterohke teekond, mille käigus tulevad ilmsiks saladused nii mõnegi tegelase minevikust. See on lugu eneseületamisest ja kasvamisest, keemiast ja filateeliast. Aga ka julmusest, argusest ja egoismist.