Pensioniks tuleb säästa

KINDLASTI EI VÕTA ma enesele au ja õigust hakata mittemajandusinimesena analüüsima valitsuse planeeritavat pensionisüsteemi, täpsemalt öeldes teise pensionisamba sisulist lammutamist. Sestap võtangi appi erapooletud eksperdid ja tuginen oma arvamuse kujundamisel neile.

Esmalt Eesti Pank, kelle arvamust ja majanduskasvu prognoose kasutab ja usaldab valitsus. Kahjuks ei tee seda praegune valitsus pensionireformi puhul. Eesti Panga analüüsi tutvustamisel ütles rahandusminister umbes nii: «Teie rääkige, mida soovite, kuid meil on koalitsioonis see kokku lepitud ja meie teeme selle ära!» Kuidas see on võimalik, et elatakse tehtud-mõeldud-, mitte mõeldud-tehtud-põhimõtte järgi? See on kurb ja osaliselt ka lühinägelik, sest rumal on see, kes ei õpi teiste vigadest, vaid peab ikka ise kõik läbi tegema ja seejärel õppima.

Praegu on nii Eesti Pank kui ka paljud teised arvamuse avaldajad toonud välja, millised valikud on teise samba hävitamise korral. Esiteks: vanaduspensioni asendusmäär, keskmine pension keskmisest palgast, kukub praeguselt 40 protsendilt allapoole ja on tulevikus 30 protsenti. Teiseks: et seda asendusmäära ainult esimese sambaga hoida, peaks sotsiaalmaks tõusma 40 protsendi lähedale. Kolmandaks: et seda asendusmäära hoida, peaks iga viies töötaja olema võõrtööline. Nüüd olekski paslik küsida nii-öelda reformijate käest, millist neist kolmest variandist nad eelistavad.

Pole ju saladus ka see, et praegu elab Eestis inimesi vanuses 15–64 aastat 3,2 korda rohkem kui üle 65-aastasi inimesi. Kümne aasta pärast on neid 2,7 ja 30 aasta pärast kõigest 2,1 korda rohkem. Aastaks 2050 on 100 tööealisel inimesel kohustus ülal pidada 56 vanaduspensionäri! Kusjuures lapsed, töövõimetud ja töötud lisanduvad veel sellele ülalpeetavate arvule.

Neid arve vaadates ja teades on arusaadav, et vananevas ühiskonnas, kus ülalpeetavaid on rohkem ja elatakse kauem, ei suudeta tulevikus tööealise põlvkonna maksudest vanematele endises suuruses pensioni tagada, ning tegelikult tuleks mõelda hoopis sellele, kuidas rohkem säästa ja koguda. Selle kauem elamisega on aga selline lugu, et eluea pikenemisega ei ole tervena elatud aastate arv kahjuks kasvanud ning seega vajavad nii tervishoid kui sotsiaalsüsteem rohkem raha, et praeguselgi tasemel toimida.

TEGELIKULT EI OLE me ju rahul praeguse olukorraga, et meie riik eraldab hoolekandele teiste riikide keskmisega võrreldes kolm kuni seitse korda vähem. Olulist hooldusabi vajab aga umbes viis protsenti elanikkonnast, 65-aastastest ja vanematest tekib see vajadus edaspidi 15–20 protsendil. Juba praegu on kogu hoolduskoormusest 80 protsenti hooldatavate lähedaste õlul.

Muidugi loodame, et sünnib rohkem lapsi ja pilt on tulevikus positiivsem, kuid juba praegu võib öelda, et noorte arv väheneb lähemate kümnendite jooksul 70 000 võrra. Väljend «rahvastikukriis», mille rahvastikuteadlane ja meditsiinidoktor Jaak Uibo on kasutusele võtnud, kirjeldab demograafilist olukorda adekvaatselt.