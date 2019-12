Tellijale

Uus, suurem ja moodne lasteaiahoone oleks kindlasti parem rahapaigutus kui vana, 45-aastase maja jupphaaval remontimine. Juba praegu on Karlssonis ruumikitsikus ning kuigi see on rahvastiku­kriisi valguses üsna tore mure, siis ruumipuuduse tõttu Kaare koolis ajutisel pinnal viibiva kahe rühma lastel võiksid olla tunduvalt paremad tingimused. Seega on uue lasteaiahoone ehitamiseks toetuse taotlemisel ka see eelis, et kopp tuleb varem maasse lüüa ja lapsed saavad kiiremini parematesse tingimustesse. Samuti peaks tänapäevaste lahendustega ehitatud hoone olema pikas perspektiivis rahakotile säästlikum.