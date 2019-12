Tellijale

Malle London tõdes, et töötatud aastate jooksul on tehtud palju, kuid saavutustest kõneldes jäi ta tagasihoidlikuks ja toonitas, et kõik on alati sündinud meeskonnatööna.

Skulptuurid linnapildis

Suuresti tänu Malle Londonile on Viljandis maasikaskulptuurid, mis on saanud üheks linna sümboliks. Nende autor on Jass Kaselaan ning need seati üles 2006. ja 2007. aastal. Sellele eelnes Londoni sõnul suur töö. «Linnaeelarves oli vähe raha. Siis sai tehtud etapiviisiliselt, et algul üks maasikas, siis teine ja nii edasi,» meenutas ta.