Lux Express sulgeb Tartu–Kuressaare bussiliini

Lux Expressi saadetud teates on kirjas, et 2. jaanuarist suletakse kaugbussiliini number 149 Tartu–Viljandi–Pärnu–Orissaare–Kuressaare. See väljub Tartust iga päev kell 7.10, jõuab Viljandi bussijaama kell 8.25 ja sõidab edasi Kuressaare poole. Kuressaarest tagasisõitu alustab buss kell 15.35, jõuab Viljandi bussijaama kell 20.25 ja sõidab edasi Tartu poole.