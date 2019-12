Eesti 200 esimees Kristina Kallas käis Viljandimaal

"On heameel isiklikult näha edukaid tootmisettevõtteid, kes kõikvõimalikest raskustest hoolimata ei ole eestlasliku kangekaelsusega kolinud Tallinna," ütles Kristina Kallas. "Regionaalarengust on palju räägitud, kuid vähe tehtud. Eesti elu Tallinna koondumine on küll mingis osas paratamatus, kuid mitte kõiges ja seetõttu on oluline, et riik näitaks ka tegudega, kuidas ta ettevõtlusele väljaspool Tallinna soodsaid tingimusi loob," selgitas Kallas.