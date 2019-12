Ka viljandimaalased tahavad jõulukingiks palgatõusu

Kõige enam ootavad töötajad tööandjatelt uueks aastaks kuni 5-protsendilist palgatõusu. Nimelt rohkem kui iga kolmas töötaja (35 protsenti) tõi välja, et saabuvate pühade eel sooviks ta tööandjalt palgatõusu lubadust. Iga neljas töötaja lepiks aga ka ühekordse, kuni 100-eurose preemiaga. Preemia oli palgatõusust isegi levinum ootus nende vastajate seas, kelle palgatase on madalam.

"43 protsenti tööandjatest plaanivad töötajate palgaootustele vastu tulla. Nimelt selgus hiljutisest palgainfo agentuuri ja CVKeskus.ee tööandjate küsitlusest, et just 43 protsenti tööandjatest plaanivad lähima kuue kuu jooksul palgatõusu, mis jääb enamasti 5 protsendi piiridesse," kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Ta lisas, et igas teises ettevõttes on veel tavaks teha jõulupakke töötajate lastele ja peaaegu pooled tööandjad korraldavad ühisüritusi, näiteks jõulupidu. "Peaaegu kolmandik tööandjatest maksab ka riiklike pühade puhul preemiat ja umbes viiendik tagab töötajatele lisapuhkuse keskmise palga säilimisega."

Alla 25-aastased töötajad erinevad teistest vanuserühmadest selle poolest, et nemad eelistaksid pigem raha kohe kätte saada. Nimelt peaaegu pooled nooremad kui 25-aastased töötajad sooviksid tööandjatelt jõulupühade eel enim 100-eurost preemiat. Viieprotsendilist palgatõusu pidas eelistatuimaks 23 protsenti noortest. Vastuseid mõjutas töötajate praegune palgatase ja seetõttu eelistasidki paljud noored palgatõusu asemel saada kohe lisaraha.

Eesti üldise tasemega võrreldes on viljandimaalased samal lainel ülejäänud riigi kodanikega. Keskmisest enam soovitakse palgatõusu, aga väikest preemiat Viljandimaal eriti ei soovita, samuti ei soovi viljandimaalased kingituseks saada kinkekaarte, aga kingitusi soovitakse Eesti keskmisest enam. Kui Eestis keskmiselt soovib kaks protsenti, et tööandja kingiks neile töötamiseks paremad töötingimused ja teeks töökohas remonti, siis Viljandimaal on selliseid töötajaid kuus protsenti.