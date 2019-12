Viljandi jõulukaartidel on Kondase maasikas ja rippsild

Linnapea Madis Timpsoni sõnul rõhutavad tänavused jõulukaardid Viljandile omaseid põhimõtteid nagu kaasamine ja kõigiga arvestamine. «Erivajadusega inimesed on alati meie keskel olnud ja on ka edaspidi. Usun, et mida rohkem me anname neile võimalusi erinevates tegevustes võrdsetena kaasa lüüa, seda tugevamaks muutub terve ühiskond ning ka erivajadusega inimesed ise,» rääkis linnapea.