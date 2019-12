Juhtkiri. Olge terved!

Perearste on puuduolijate asemele keeruline leida peaaegu kõikjal. Sel teemal on aastaid räägitud nii meedias kui ka meditsiiniringkondades. Maakohtadesse ja väikeasulatesse on perearste teinekord võimatu leida, väiksemates linnades nagu Viljandi on olukord pingeline ning hea on see ainult Tartus, kus on meditsiiniteaduskond. Ilmselt võib perearstikriisi nimetada juba terve süsteemi läbikukkumiseks. Ka ülerahvastatud Tallinna kimbutab perearstide nappus ja nimekirjade ülekoormatus, kuigi erinevalt väikekohtadest on seal võimalik leida perearst, kellega pole keelebarjääri ning kes küll ehk töötab linna teises otsas, aga siiski mitte teises linnas.