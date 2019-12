Viljandis tuleb ka sel aastal suurejooneline ilutulestik

Tellijale

Teateid, et uut aastat aupaukudega ei tervitata, on tulnud mitmest paigast. Lõuna-Eesti Postimees kirjutas 27. novembril, et Valga vald korraldas küsitluse, pärides arvamust aastavahetuse ilutulestiku korraldamise kohta. 53 protsenti vastanutest pooldas ilutulestiku ärajätmist ning Valga keskväljakul korraldatakse aastavahetusel vaid disko. Järva Teataja andmetel ei tule ilutulestikku ka Türil. Seal ei tehtud küsitlust, kuid kuulda võeti loomaomanike arvamust ja keskkonna pärast muretsejaid. Lääne Elu kirjutas 7. novembril, et Haapsalus jättis tarbijate ühistu lemmikloomaomanike tungival palvel korraldamata ostuööks kavandatud ilutulestiku.