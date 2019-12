Kui üks perearst on oma kitli varna riputanud ja ametist lahkunud, on uue arsti leidmine osutunud Viljandimaal väga keeruliseks ettevõtmiseks.

Kaks Viljandimaa perearsti on andnud teada, et lõpetavad uuel aastal tegevuse, ning pole võimatu, et lahkujaid lisandub veelgi. Uute perearstide leidmine on aga osutunud äärmiselt keeruliseks.