Siim Avil jäi kodutöö tegemata

Avi jutt ja võrdlused ei kannata kriitikat. Tundub, et need teadmised ja väljendid on kokkuvõte väikese tutvusringkonna Facebooki kommentaaridest. Samu võrdlusi ja «heraldilisi termineid» oli lugeda juba konkursi toimumise ajal. Kõige kahetsusväärsem on aga see, et nende kommenteerijate teadmised oma ja naabrite rahvariietest, sümbolitest ja heraldikast ei kannata samuti kriitikat.

Kahjuks on artikli autoril kodutöö tegemata jäänud. Oleks võinud enne endale selgeks teha, mis vahe on Mulgimaal (ajaloolistel Halliste, Karksi, Helme, Tarvastu ja Paistu kihelkonnal) ja Mulgi vallal. Ka oleks võinud lahti lüüa raamatu «Mulgi rahvarõivad» lehekülje 119 ning lugeda, et Karksi ja Halliste mulkide kuubedel pole ega ole olnud kaaruspaelu ja et nöörkuubesid kandsid Tarvastu ja Paistu mulgid.

Öelgu Avi üks põhjus, miks peaksid ajaloolise Karksi ja Halliste kihelkonna mulgid hakkama ennast ehtima «punaste pookade ja nööridega», nagu Kitzberg neid oma «Tuuletallajas» nimetas. Jäägu need sümbolid ikka Tarvastu ja Paistu mulkide vammusehõlmadele. Kui praegu peaksid kõige vanema ja arhailisema (Halliste ja Karksi) Mulgi vammuse kandjad oma kuuehõlmu punaste kaarustega kaunistama, siis miks mitte homme sinna juurde Muhu pätte kanda?!

Kui Mulgi vald oleks valinud endale kaaruspaela kujundusega vapi, oleks Mulgi eripära mittetundvad Kapa-Kohila inimesed Mulgimaa ja Mulgi valla vahele võrdusmärgi tõmmanud. Mis eristumisest me siis räägime!?

Siim Avi kirjutab: «Peab tikutulega otsima, et leida tänapäeva Eestis linapõldu.» Aga kus võiks kasvada see kanep, mis Kanepi valla vapil on? Need on heraldilised kujundid, mis lihtsustavad vapi lugemist. Vapp on heraldika reeglite järgi kujundatud embleem. Siin kehtivad teised reeglid kui mis tahes logo või embleemi kujundamisel.