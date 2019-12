Ilmataat hoiab vägisi maa musta

Kuigi jõulukuu on täies hoos, lubab lähipäevade ilmaprognoos, et termomeeter püsib vähemalt päevasel ajal suuremalt jaolt plusspoolel. Taevast tuleb endiselt nii vihma, lörtsi kui lund, ent maad katvat ühtlast lumevaipa veel loota ei tasu. Kui sellele kombinatsioonile lisada üksikud öised külmakraadid, on paratamatult tulemuseks ohtlikud teeolud.