Vabariigi presidendi jõulukaart toob meelde möödunud suve folgifestivali

Suureformaadiline kahepoolne jõulukaart on kaetud öistes toonides pildiga, millelt leiab folgisõpradele tuttavlikud metsaelanikud, aga ka elektriauto, generaatortuulikud ja Reet Ausi loodud noolelogoga T-särgi. Pühadesoovid on jõulukaardile trükitud eesti, inglise, vene, prantsuse ja saksa keeles.

Nagu kirjutas Kersti Kaljulaid oma Facebooki postituses, on jõulukaardi kandev idee keskkonnasäästlikkus ning sellelt leiab vihjeid ja soovitusi, kuidas teha loodust hoidvamaid valikuid, et teadlikuma tarbimisega muuta maailma rohujuuretasandil. "Miks on kuuse ümber rebane ja jänes? Ikka sellepärast, et inimene ei seaks ennast loodusest kõrgemale, vaid peaks meeles, et ta on osake sellest," ütleb president.