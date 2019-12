Ideaalses maailmas saaks oma hädaga arsti juurde kohe, kui vaja. Tegelikkuses ei pruugi see niisama lihtne olla. Sakala uuris Viljandi haiglast ja tervisekeskusest, kui kiiresti pääseb Viljandi eriarstide juurde, ning selgus, et üldjuhul peab ootama umbes kuu aega ja mõne tohtri järjekord on veel pikem. Mõne juurde ei saanudki helistamise päeval end registreerida.