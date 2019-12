Tellijale

Tarnehäirete tõttu on jäänud hätta mitu Eesti haiglat ja ka apteekidest on vajalikku medikamenti teinekord keerukas leida. Ravimiameti sõnul on tarnehäired enamjaolt tingitud tootjate probleemidest, näiteks häiretest tehastes või partiide viibimisest ja müügiprognooside ebatäpsusest, kuid need ei tähenda ilmtingimata halvemat kättesaadavust.