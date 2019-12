Tellijale

Arstide ja teiste meditsiinitöötajate krooniline puudus on Eestit kaua kimbutanud. Kui internetis ajas tagasi rännata, siis esimesed sellesisulised häirekella löövad artiklid ja sõnavõtud ilmusid enam-vähem tol ajal, milleni digitaalne mälu ulatub. Taas seisab see probleem rahaküsimuse taga, aga siinkohal on väga raske asuda muule seisukohale, kui et – meditsiini kvaliteet ja kättesaadavus peaksid riigis olema kõige tähtsamal kohal. Viljandi haigla andis Sakalale teada, et mureks on arstide puudus, ent neid on isegi suurematesse keskustesse raske saada.