Viljandi linnaraamatukogu korraldab taas viivisevabad pühad

Raamatukogu tegi linnavalitsusele ettepaneku kehtestada viivisevaba periood ja see sai positiivse vastuse. Viljandi linnaraamatukogu direktor Reet Lubi ütles, et kuna aastaid pole viivisevaba perioodi olnud, taheti teha lugejatele meeldiv jõulukingitus ja anda neile mugav võimalus kapinurgale seisma ununenud raamatud tagasi raamatukokku tuua.

"Meie põhiline soov on ikkagi oma raamatud tagasi saada, mitte kedagi karistada. Inkasso on kõige viimane võimalus ning kuna me pakume tasuta teenust, siis paljud inimesed ei suhtu sellesse tõsiselt," selgitas Lubi.