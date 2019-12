Absurdi mõju poliitilisele kultuurile

Absurdi all pean ma silmas ebaloogilist või mõistuspäraselt põhjendamatut. Nii näiteks ei saa erinevalt osa inimeste arvamusest pidada praeguse valitsuse teket ebaloogiliseks, sest kõik kolm osalist on teinud pragmaatilised kaalutlused, miks on neil seda liitu vaja. Hoopis teine asi on arutleda selle üle, kuidas poliitikud koalitsioonis ja opositsioonis igapäevast tööd teevad.

Sarnaselt kohaliku poliitikaga tuleb ka arenenud demokraatiates ette olukordi, mida võiks liigitada absurdi valdkonda. Briti parlament, mille juured ulatuvad 800 aasta taha, on ikka ja jälle suutnud kogu maailma oma tegevusega üllatada. Selle värskeim näide on kahtlemata Brexit. Eesti poliitika tragikoomikat suurepäraselt kujutanud sari «Riigimehed» on kokku kirjutatud hulga tõsieluliste juhtumite põhjal – tõsi, rohkete kunstiliste liialdustega ning kokkukogutud juhtumid pärinevad ka eri aegadest. Ometi on just viimasel ajal hakatud rääkima, et «Riigimeestes» nähtu kahvatub praeguse poliitilise olukorra kõrval. Miks?

MÕISTUSPÄRASELT põhjendamatud tegevused löövad välja siis, kui üksikute persoonide huvid ja soovid kasvavad üle kollektiivsete (erakonna, parlamendi fraktsiooni, vabariigi valitsuse) taotluste. Kui kollektiivis eksisteerib reaalne koostöö, on suudetud ka kõige kirevamate persoonide nõudmised ära tasandada, sest ühine eesmärk on olnud olulisem. Kui koostöö mõraneb, hakkab poliitika argipäevas esinema rohkem tavatuid situatsioone.

Üks absurdi ilminguid demokraatlikus riigis on absoluutse võimu taotlus. Eesti poliitikas on olnud ikka ja jälle poliitikuid, kes on ministrina nõudnud endale ainuotsustaja õigust: helistagu ja tehtagu vastu vaidlemata! Omajagu sarnane telefoniõigusega. Taasiseseisvumisaja algusaastatel olla sellist asja omajagu ka esinenud, kuid mida arenenum on demokraatia, seda vähem seda võimaldatakse. Ministrid on siiski konkreetse valdkonna juhid, mitte kõikide otsuste langetajad ja kõikide asutuste valitsejad. Absoluutse võimu ihalejad soovivad aga kõikehõlmavat võimu, vähemasti nendel puhkudel, kui tuju tuleb.

Praegune olukord erineb varasemast selle poolest, et nüüd on meil valitsuse tasandil üksiku persooni asemel lausa erakond, kes tundub arvavat, et ministeeriume ja riiki võikski absoluutse võimu vaimus juhtida, sest kedagi teist peale iseenda ei saa uskuda. Usaldamatus on ulatunud nii kaugele, et nüüdseks endine maaeluminister otsib riigikogu esimehelt saadud seadmega oma kabinetist «lutikaid» ning rahandusminister käib avalikus meedias välja provokatiivseid ja kinnitamata väiteid riigisaladustest (sic!), mis on juba iseenesest mõistusevastane.

Mingile osale elanikkonnale tundub niisugune riigijuhtimine sobivat, olgugi et just selline mudel pärsib demokraatlikku riigijuhtimist ja on soodne pinnas korruptsioonile. Võib isegi öelda, et jahvatab niinimetatud süvariigi veskeid. Mida vähem inimesi saab otsustada, seda lihtsam on otsuseid ka kallutada.