Loomingu Raamatukogu sari on ennast viimastel aastatel just nagu taas leidnud ning pakub jälle ilma igasuguse hinnaalanduseta väärtkirjandust – intellektuaalset elamust ja puhast lugemisnaudingut. Sarja raamatuid iseloomustavad ka head tõlked ning oma ülesannete kõrgusel olevad keeletoimetajad. Seda kombinatsiooni ei saa kahetsusväärsel kombel lubada paljud konveiermeetodil rübelevad kirjastused. Tõepoolest, kirja- ja tõlkevigadeta tekst on tänapäeval omamoodi luksuskaup.