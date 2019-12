Pavel Marini tulevik on Tulevikus

Marini sõnul langetas ta otsuse Tulevikuga liitumise kasuks ennekõike sisetunde ajel. “Pikkade vestluste järel peatreeneriga ning oma perega mõistsin, et kõigist pakkumistest on just Viljandi oma see, mis mul silmad põlema paneb. Näen, et mind hinnatakse ja nähakse Tulevikus rollis, kus saan mängulist vabadust, samas olulise rolli meeskonnas ja rohkelt mänguminuteid. See kõik on mulle väga oluline, nagu ka see, et mu pisitütrel on Viljandis hea ja turvaline kasvada. Ootan uue hooaja algust juba kannatamatult ja usun, et teeme Tulevikuga ilusa hooaja ning rõõmustame oma arvukaid poolehoidjaid.”