Üle 300 Tallinna tänaval ja selle lähedal asuva majapidamise on jäänud elektrita

Kella 17.30-ks oli kaubanduskeskuse uksed suletud ja inimestel palutud majast lahkuda. Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik ütles esmaspäeva õhtul kella kuue ajal, et Uku keskus elektri tagasi saanud ning ilma vooluta on veel 307 majapidamist.

Kella kuue ajal ütles kommunikatsioonijuht, et rikke kõrvaldamisega tegeldakse ning lähitundide jooksul üritatakse elektriühendus taastada. „Praegu ei julge midagi kindlamat öelda, aga loodame, et asi saab korda nii ruttu kui võimalik.“ Liigi sõnul millegi erakordselt tõsisega tegu pole. „Tegemist on alajaama rikkega. Kui selline rike toimub, siis selle mõju on tavapärane.“