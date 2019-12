Juhtkiri. Kokkupakitud postkontor

Postkontorite sulgemine on teema, mis hõlmab kaugelt rohkem kui ainult postkontorite sulgemist. Omal kombel on sellest saanud väljasureva maaelu kurvavõitu sümbol: kui asulas pannakse kinni postkontor, toidupoeke ja apteek, siis muutub seal elamine keeruliseks, kui igapäevasteks talitusteks ei ole käepärast autot, mootorratast või kiiret ratsahobust. Teisest küljest ei ole tõesti mõtet lahti hoida postkontoreid, kus käib päevas kaks-kolm inimest – kui saab need postipunktidena liita mõne teise asutusega, siis on hästi.