Tellijale

«Olen väga rõõmus, aga tunnustus on mulle suur üllatus, sest ma ei tunne, et oleksin midagi väga erilist teinud. Arvan, et minu aumärk on tunnustus kogu Eesti Naiskodukaitsele, milles on 2600 vabatahtlikku,» sõnas Naiskodukaitse Sakala ringkonna esinaine Jane Koitlepp.