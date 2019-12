17 aastat Reformi iket on purustatud!

Toiduahel kasvab. Pagan, ­õõnespuidul on ikka sügavust, selle peale me ei tulnudki kohe. Hea ikka, et meil see parajasti kaabuta kaabuga mees on – ilma temata koli või Kanadasse!

«Aga mis saab neist miljonitest teistest ametnikest, kelle süvariik paika on pannud ja kes meie pensioni arvelt palka saavad?» pärib naine esireas murelikult.

Kaabuta kaabuga mees vilksab pilgu lavalt alla. «Süvariik, see on meil prioriteet number üks. See on sotside ja Reformi punutud, aga me teeme edusamme selle purustamiseks. Me saime NATO-ga hakkama, nad kõik värisevad plaani B ootuses. Me saame ka süvariigist jagu!»

VANALDANE HÄRRA saali keskelt: «Aga mis Isamaa arvab?»

Kaabuta kaabuga mees põrnitseb pikalt saali keskpaika. Vanaldane härra vajub nii madalale, kui põrand võimaldab. Kaabut tal pole, aga silmi aitab siiski varjata nokats, mille valgele põhjale on trükitud kiri «Pärnu KEK».

«Isamaa ...» venitab kaabuta kaabuga mees. «Nendega on kõik korras. Miski naine ja mees, või oli see vastupidi, vajutavad vahel valesid nuppe, aga üldiselt nad on harjunud teksti pähe õppima ja pooled neist on sellega ennegi elatist teeninud. Saavad hakkama, kuigi vahel peame valitsuses mõned asjad nende eest ära tegema. Aga noh, eks suurem vend pea ikka vahel väiksemat aitama.»

«Aga pensionid? Millal need tõusevad? Te lubasite ju topelt,» uurib hoolitsetud välimuse ja kõlava häälega keskealine daam ning saab vastuseks: «Pensionid tulevad ka varsti. Me leppisime kokku – noh, seal koalitsioonis –, et enne teeb Isamaa seal mingid asjad ringi ja siis tulevadki. Meil rahandusminister käis juba Ameerikas neid asju kokku leppimas, kust see raha tuleb, ja talle seal mingid linnukesed juba laulsid, et varsti on need reformaritest rahapesijad meil kõik kenasti teada, ja siis vot sealt tulevadki need miljardid. Ja siis me veel võtame maksumaksja raha ära neilt ühendustelt. Neilt värvilistelt, kes meie noori rikuvad ja homodeks teevad.»

«See on küll hea, kui teistelt ka ära võetakse, siis ei saa nemad ka ja nii ongi ju võrdsem. Pensionide asjast küll suuremat sotti ei saanud, aga kõike ei saagi ju kohe. Mul mees Soomes tööl ja saab mitu tuhat palka seal,» mõtleb hoolitsetud välimusega daam endamisi.

«Aga lõpetuseks ma pean teid ka kiitma, head inimesed,» lausub esineja. «Kui te jätkuvalt annate meile oma toetuse, siis me garanteerime, et meil läheb hästi ja ka teie võite tulevikus paremini saada. Ja ärge lugege uudiseid kallutatud sopameediast – seal nad kõik valetavad. Näete, ma tõin teile ka konservatiivide ajalehe, siin on kõik täpselt kirjas, kuidas asjad on ja kuidas nad olema peavad. Lugege sealt.»

Ta osutab lava servas lauakesele, kus ootab paras ports värsket kirjandust koju viimiseks, ja läinud ta ongi. Meeleolu saalis on ülev. Haaratakse värsket ajalehte ja tuntakse rahuldust, et suur töö on tehtud. 17 aastat Reformi iket on purustatud ja maatasa tehtud. Omad on pukki pandud ja elu lill. Nüüd on vaja veel koju komberdada, et juba hommepäev uue, ilusa elu vilju maitsta.