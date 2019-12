Repliik. Kui lumelabidast saab haruldus

Ma poleks tõesti arvanud, et niisugusel teemal üldse kirjutada soovin. Pean nimelt silmas kliima soojenemist. Olen ikka mõelnud, et seni, kuni selles osas käib vaid mullipuhumine ja midagi käega katsutavat ära ei tehta, ei hakka mina asja torkima. Kui aga teisel advendipühapäeval takistavad metsa kuuse järele minekut paduvihm ja hirm mudamülkasse uppuda, siis see hakkab silmi avama. Mõtlemisainet pakub ka jahimehe mure, et kliima soojenemise tõttu pole koertel metsas ühtki jälge üles võtta – vihm pühib kõik need ära. Üsna pea võib juhtuda, et pered ei lähe enne jõule metsa mitte kuuse järele, vaid hoopis seeni korjama. Aastaid tagasi kattis sel ajal metsaaluseid lumevaip ...