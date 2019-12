Tipptunnil ei mahu järjekord Viljandi uude postkontorisse ära

Tellijale

11. novembril avati Uku keskuse juurdeehitises Omniva postkontor, mis viimased kuus aastat oli olnud Centrumis. Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles, et postkontori asukohta valides hinnati pindade külastatavust, hindu ning atraktiivsust ja mugavust kliendile. "Soovisime Viljandi postkontori kontseptsiooni uuendada ja selle oluliseks eelduseks on teenindussaali pinna sobivus uue kontseptsiooniga. Uuel pinnal Uku keskuses oli see eeldus olemas," märkis ta.